Üniversitelerde köklü değişiklik! Sistem tamamen değişiyor

Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesi gündemde yer aldı. Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı.

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Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada adından sıkça bahsettiren köklü üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu eğitim modülünde amaç, üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı.

Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak. Bir anlamda belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.

Yani belli üniversitelerin tek bir alana yoğunlaşması sağlanacak.