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Lübnan'dan Mersin'e tahliye: 426 kişi daha geldi

Lübnan'dan Mersin'e tahliye: 426 kişi daha geldi

İsrail'in Lübnan'daki bombardımanı devam ederken aralarında Türklerin de bulunduğu yabancı ülke vatandaşları ülkeden ayrılmanın yollarını arıyor. Bugün 426 kişi ülkelerine dönmek üzere Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Daha önce aynı yolla yapılan tahliyeler sonucu Mersin'e gelenlerin sayısı bin 400'ü geçti.

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İsrail, Filistin'in ardından Lübnan'a başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Farklı ülkelerin vatandaşları, geçen yıl 8 Ekim'den beri 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkeden ayrılmaya başladı. Ülkede hava yolu kapalı olduğu için deniz yolu kullanılıyor. Bugün Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'na, içinde Türklerin de olduğu 426 kişi daha geldi. Daha önce limana gelen 3 gemiyle birlikte şimdiye kadar Mersin’e ulaşanların sayısı bin 400’ü geçti.

Mersin'e gelen yabancı ülke vatandaşları, limanda yapılan pasaport işlemlerinin ardından hava yoluyla ülkelerine dönüyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'daki işini bıraktığını belirten Yahya Nasr; ABD ve İsrail’in bir olduğunu, orada çocuklara, kadınlara ve insanlara hiçbir saygının olmadığını ve sürekli vurulduklarını söyledi.

Ülkeden ayrılmak için bir hafta beklediğini söyleyen Muhammet Fadak Hassas ise, "Son durum çok iyi değil. Çok büyük bir bomba attılar, sonra biz yola çıktık. Bir hafta bekledik, gemi geldi, çok şükür buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Gemideki Türk vatandaşlarından Müsame Tosun da bölgede her an bombaya maruz kalabileceklerini vurguladı.

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