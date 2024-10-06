Marketlerde yeni 'zam' dalgası! Ürünlerin fiyatı değişti

Çoğu market, yeni yılın başında beklenen asgari ücret zammı öncesi; ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı gibi birçok ürüne zam yaptı.

Abone ol

Geçen yıl kamu oyununu en çok meşgul eden konuların başında gıda fiyatlarına yapılan zamlar geliyordu. Özellikle zincir marketlerin neredeyse gün aşırı etiket değiştirmesi ciddi tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırarak, fahiş fiyat artış yapanlara ceza üstüne ceza kesti. Bu yılın başı itibariyle zincir marketlerin raflarında etiket değiştirme mesai bitmişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre ancak eylül ayı itibariyle marketler yeniden harekete geçti. Asgari ücret maratonun yaklaşmasıyla birlikte raflarda birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapılmaya başladı.

Türkiye ekonomisinde düzelme devam ederken akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik görülmese de marketlerin zam furyasına başlaması toplumda tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarla gelen zamları ifşa ettiler.

Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinin en fazla etiketi değişen ürün grupları olduğu görüldü. Konuyla ilgili market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı. Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı.

“Bizim de giderlerimiz artıyor”

Bir zincir mağazanın bölge müdürü zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal… Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor