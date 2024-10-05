İsrail haberi doğruladı: İran Nevatim Üssü'nü vurdu

İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail Ordusu Sözcüsü "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.Abone ol
İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.
Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" ifadelerini kullandı.
TAHRİBAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE
İran, 1 Ekim Salı günü İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş, Necef Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü hedef alınmıştı.
İsrail basını, hava üssündeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer vermişti.