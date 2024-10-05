BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  DÜNYA

İsrail haberi doğruladı: İran Nevatim Üssü'nü vurdu

İsrail haberi doğruladı: İran Nevatim Üssü'nü vurdu

İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail Ordusu Sözcüsü "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.

Abone ol

İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.

Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" ifadelerini kullandı.

TAHRİBAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE
İran, 1 Ekim Salı günü İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş, Necef Çölü'ndeki Nevatim Hava Üssü hedef alınmıştı. 

İsrail basını, hava üssündeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer vermişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir sahasında Kayserispor'la berabere kaldı
Başakşehir sahasında Kayserispor'la berabere kaldı
Bakan Ali Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
Bakan Ali Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
İsrail, İran'a karşı bölgede kendisine destek istedi
İsrail, İran'a karşı bölgede kendisine destek istedi
AK Parti'de büyük değişim: 41 il başkanı ile 547 ilçe başkanı değiştirildi
AK Parti'de büyük değişim: 41 il başkanı ile 547 ilçe başkanı değiştirildi
İsrail Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırısı düzenledi: 13 ölü
İsrail Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırısı düzenledi: 13 ölü
Merakla beklenen KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Merakla beklenen KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve petrolde yeni dönem!
Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve petrolde yeni dönem!
Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: İsrail'e önlem alınmadıkça kan deryası büyüyecek
Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: İsrail'e önlem alınmadıkça kan deryası büyüyecek
Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken İsrail oturumu uyarısı
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken İsrail oturumu uyarısı