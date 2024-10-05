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Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ve Lübnan'da katliama devam eden İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı.

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Gazze'de geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail, saldırılarını bir yandan da Lübnan'a kaydırdı. Lübnan' son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail savaşı tüm bölgeye yaymaya niyetli olduğunu gösterdi.

MACRON: İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DURDURULSUN

Başta ABD olmak üzere batılı güçler İsrail'e silah sevkiyatına devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Macron, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yaptı. France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

"LÜBNAN YENİ BİR GAZZE OLAMAZ"

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi. Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.

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