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Galatasaray'dan Osimhen maskesi açıklaması: Stadyuma alınmayacak

Galatasaray'dan Osimhen maskesi açıklaması: Stadyuma alınmayacak

Galatasaray, Victor Osimhen ile özdeşleşen maskenin, spor yasası gereği stadyuma alınmayacağını açıkladı.

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Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği dünya yıldızı Victor Osimhen'in, attığı goller kadar kendisiyle özdeşleşen maskesi de konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Nijeryalı oyuncunun maskesini kulüp mağazalarında satışa çıkarmıştı. Galatasaray, Osimhen maskesinin spor yasası gereği stadyuma alınmayacağını açıkladı. 

Spor yasası gereği stadyuma alınmayacak

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı.

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