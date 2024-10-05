BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı, son hali çok konuşulmuştu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı, son hali çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz haftalarda 'Fetullah Gülen'in son hali' ifadeleriyle paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde berbat bir halde görünen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son halinin görüntülendiği iddia edildi. Nerede kaydedildiği belirtilmeyen terörist Fetullah Gülen olduğu iddia edilen yeni video sosyal medyada da gündem olmuştu.

X'te paylaşılan görüntülerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir aracın içinde olduğu görülüyordu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Gülen'in ilerleyen hastalığı, örgütte panik oluşturdu.

FETÖ elebaşının hastalığı ne?

Öğrenilenlere göre Gülen'in hastalığı da ortaya çıktı. FETÖ elebaşının ileri seviye demans hastası olduğu, yanında biri olmadan hareket edemediği ve kimseyi tanımadığı belirtildi.

Öte yandan sık sık öldüğü iddia edilen Gülen'in yaşadığını ve iyi olduğunu göstermek isteyen örgüt üyelerinin, videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç verdiği öğrenildi. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in çekimleri videolarda montajla kesiliyor.

Demans; beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı. Bu hastalığa yakalananlar genellikle yanında biri olmadan hareket edemiyor, kimseyi tanımıyor, unutkanlık yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı. Uzun süre gündem olan iddianın gerçeği yansıtmadığı da çıkan haberler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber 7

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Surlardaki vahşet sonrası oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gündemde! Verdiği pozlar olay oldu
Foto Galeri Surlardaki vahşet sonrası oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gündemde! Verdiği pozlar olay oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması
Devlet Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması
Fatih Erbakan idam cezası istedi
Fatih Erbakan idam cezası istedi
Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı
Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı
Esra Erol'da Cennet "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, ablanın savunması pes dedirtti
Esra Erol'da Cennet "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, ablanın savunması pes dedirtti
iPhone 16, Türk Telekom mağazalarında taksitli satın alma fırsatı
iPhone 16, Türk Telekom mağazalarında taksitli satın alma fırsatı
İsrail ordusu camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti
İsrail ordusu camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti
Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi