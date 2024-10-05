FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı, son hali çok konuşulmuştu

Geçtiğimiz haftalarda 'Fetullah Gülen'in son hali' ifadeleriyle paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde berbat bir halde görünen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son halinin görüntülendiği iddia edildi. Nerede kaydedildiği belirtilmeyen terörist Fetullah Gülen olduğu iddia edilen yeni video sosyal medyada da gündem olmuştu.

X'te paylaşılan görüntülerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir aracın içinde olduğu görülüyordu. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Gülen'in ilerleyen hastalığı, örgütte panik oluşturdu.

FETÖ elebaşının hastalığı ne?

Öğrenilenlere göre Gülen'in hastalığı da ortaya çıktı. FETÖ elebaşının ileri seviye demans hastası olduğu, yanında biri olmadan hareket edemediği ve kimseyi tanımadığı belirtildi.

Öte yandan sık sık öldüğü iddia edilen Gülen'in yaşadığını ve iyi olduğunu göstermek isteyen örgüt üyelerinin, videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç verdiği öğrenildi. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in çekimleri videolarda montajla kesiliyor.

Demans; beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı. Bu hastalığa yakalananlar genellikle yanında biri olmadan hareket edemiyor, kimseyi tanımıyor, unutkanlık yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda birçok sosyal medya hesabından 'FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü' paylaşımları yapılmıştı. Uzun süre gündem olan iddianın gerçeği yansıtmadığı da çıkan haberler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber 7