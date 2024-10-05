Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ve kadın hakeme ömür boyu men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakemin lisansının iptal edilmesi kararını onadı.

Erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi.

7 üyeden oluşan Tahkim Kurulu, izledikleri görüntülerde son derece önemli ayrıntılar tespit etti.

Tahkim Kurulu, ayrıca gözlemci O.E.'nin yapmış olduğu yazılı savunmada itirafta bulunmasını da en önemli unsur olarak göz önünde bulundurdu.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Tahkim Kurulu'nun almış olduğu bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde de dün duyuruldu.

Geçen yılın ortalarında ortaya çıkan ve camiada çok büyük ses getiren bu görüntü ve olayların ardından Tahkim Kurulu son noktayı koymuş oldu.

Gözlemci O.E., Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezasının ardından Tahkim Kurulu'na yaptığı yazılı savunmada, MHK talimatlarına göre, hakemlerin gönül ilişkisi kurmasına engel bir durum olmadığını belirterek, "Böyle bir durumla karşılaşıldığı vakit talimatname gereği herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşılmamaktadır. Keza futbol hakem camiasında gönül ilişkilerinin evlilikle sonuçlandığı birçok hadise de malumunuzdur. Benim futbol hakem camiasından herhangi biriyle gönül ilişkisi yaşamış olmamın futbol camiasını küçük düşürecek bir tutum olarak kabul edildiğini düşünmek ve inanmak istemiyorum" şeklinde ifade kullandı.

"Görüntüler iznim olmadan paylaşıldı"

O süreçte İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan ve evli olan O.E., mevcut görüntülerin kendi izni ve iradesi olmadan paylaşıldığını bildirdi. 61 yaşındaki O.E. "30 seneyi aşkın büyük bir gurur ve şerefle sürdürdüğüm ve tek bir kara lekenin dahi olmadığı hakemlik ve gözlemcilik hayatım, ilgili şahsın yapmış olduğu paylaşım nedeniyle tepetaklak olmuştur. Ailemin, sosyal çevremin ve hakem camiasının gözündeki itibarım yerle bir olmuştur. Maddi anlamda uğradığım zarar bir kenara, manevi anlamda uğradığım zararın tarifini kelimelerle ifade edemez psikolojik durumdayım. Tüm bu zararlarımla alakalı olarak yasal yollara başvurduğumu Sayın Federasyonunuzuza bir kez daha belirtmek isterim" şeklinde düşüncelerini aktardı.

Kadın hakem görüntülerdeki "ben değilim" dedi

Bu arada 24 yaşında olduğu öğrenilen kadın hakem E.K. ise bu süreçte Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gönderdiği savunmada "Şahsıma ait olduğu iddia edilen fakat hiçbir şekilde benimle alakası olmayan (ki hiçbir şekilde şahsımla alakalı olmayan, görüntü kalitesi kötü olan ve görüntüdeki kişi ben olmamakla birlikte, böyle ağır bir ithamla, bir kadının iffetini ilgilendiren konuda) ve şahsıma isnad edilmeye çalışılan fakat şahsıma ait olmayan ve ait olduğu iddia edilen söz konusu video, 23.02.2024 tarihinde "E............." hesabında paylaşıldığı iddia edilmiş olsa da söz konusu video herhangi bir şekilde şahsıma ait olan sosyal medya üzerinden paylaşılmamıştır" ifadelerini kullandı.