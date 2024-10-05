Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de "Narkoçelik-42" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 49 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 22'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararının verildiğini, 24'ünün ise işlemlerine devam edildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine 62 bin 132 operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını, 18 bin 718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bu operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bunlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı 47 şahıs yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı, bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.

Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adres ve araçlarındaki aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 87 mermi, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 895 lira ele geçirildi.