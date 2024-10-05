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Zonguldak'ta kara yolunda istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ta kara yolunda istinat duvarı çöktü

Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümü çöktü, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Polis ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendiriyor.

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Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde daha önce meydana gelen heyelanların ardından yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Kara yolunu kullananların ihbarıyla bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çökmenin devam ettiği bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametindeki geçişlere tedbir amaçlı kontrollü şekilde izin veriyor.

Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleriyle hazır bulunuyor. 

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