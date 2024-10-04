BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.916,21
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 10'uncusu düzenlenen TEKNOFEST'le ilgili paylaşım yaptı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz. Sizler Türkiye’nin umudusunuz" dedi.

Abone ol

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TEKNOFEST'in önemine dikkat çekti. "Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik" diyen Erdoğan'ın açıklaması şöyle: 

"Yeni Türkiye’yi, büyük ve güçlü Türkiye’yi yansıtan en önemli tablo, bu sene 10’uncusu düzenlenen TEKNOFEST’tir.

TEKNOFEST; dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor.                            
Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor.

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST’e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi.

Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı.

Zorluklarla karşılaştık, engellerle boğuştuk, sabotajlara maruz bırakıldık.

İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık.

Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık.

Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık, alnımızın teriyle başardık; yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık.

Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

İnşallah gençlerimiz bu mücadeleyi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır.

Sevgili gençler…

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz.

Sizler Türkiye’nin umudusunuz.

Sizler Türkiye’nin istikbali, Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız.

“Yapamazsınız, başaramazsınız” diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın.

Unutmayın; sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır.

İnancın ve azmin elinden Allah’ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den BM ve tüm dünyaya kritik İsrail çağrısı
Türkiye'den BM ve tüm dünyaya kritik İsrail çağrısı
Rusya, Taliban'ı terörist listesinden çıkardı
Rusya, Taliban'ı terörist listesinden çıkardı
Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti
FIFA'dan İsrail için skandal karar! Yine ertelendi
FIFA'dan İsrail için skandal karar! Yine ertelendi
Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları kadrosu belli oldu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı
İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı
MSB'den nefes kesen tatbikat! Görüntü paylaşıldı
MSB'den nefes kesen tatbikat! Görüntü paylaşıldı
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
İran: Herhangi bir saldırıya karşılık İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız
İran: Herhangi bir saldırıya karşılık İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız
Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü
Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü