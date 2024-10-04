Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 10'uncusu düzenlenen TEKNOFEST'le ilgili paylaşım yaptı. Gençlere seslenen Erdoğan, "Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz. Sizler Türkiye’nin umudusunuz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TEKNOFEST'in önemine dikkat çekti. "Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik" diyen Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yeni Türkiye’yi, büyük ve güçlü Türkiye’yi yansıtan en önemli tablo, bu sene 10’uncusu düzenlenen TEKNOFEST’tir.

TEKNOFEST; dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bizlere çok net biçimde gösteriyor.

Her geçen yıl katılımcı sayısı artan, ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST, çok geniş yelpazedeki yarışmalarıyla teknoloji ekosistemine ışık tutuyor.

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST’e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi.

Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı.

Zorluklarla karşılaştık, engellerle boğuştuk, sabotajlara maruz bırakıldık.

İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık.

Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık.

Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık, alnımızın teriyle başardık; yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık.

Dün bize parasıyla savunma sanayisi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

İnşallah gençlerimiz bu mücadeleyi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır.

Sevgili gençler…

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz.

Sizler Türkiye’nin umudusunuz.

Sizler Türkiye’nin istikbali, Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız.

“Yapamazsınız, başaramazsınız” diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın.

Unutmayın; sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır.

İnancın ve azmin elinden Allah’ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz."