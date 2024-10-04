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Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden S.Ç. adlı şüphelinin, intiharı öncesinde Eyüpsultan ve Fatih'te iki kadını öldürdüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

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