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Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü

Mardin'de tırın çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın çarpması sonucu 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebahat U'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cesedi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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