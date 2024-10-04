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MSB'den nefes kesen tatbikat! Görüntü paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de başlayan Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve milli unsurların katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.

Tatbikatın amacının, personel kurtarma görevleri kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının eğitim seviyelerini artırmak, hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerini geliştirmek ve pilotların eğitim seviyelerini artırmak olduğu ifade edildi.

Ayrıca tatbikatla, müşterek ve birleşik harekat çerçevesinde, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri personel kurtarma görev senaryolarına dahil ederek icra etmek ve katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırarak göreve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmaya devam etmek gibi amaçların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu paylaşımda, 30 Eylül'de başlayan ve 11 Ekim'e kadar devam edecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntüler de yer aldı.

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