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Emine Erdoğan'ın normal doğum teşvikinden sonra Sağlık Bakanlığı'ndan adım

Emine Erdoğan'ın normal doğum teşvikinden sonra Sağlık Bakanlığı'ndan adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın normal doğuma teşvik açıklamasının sonra Bakanlık da devreye girdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu normal doğumu teşvik ettiklerini açıklayarak '' Malum sezaryen, bir doğum şekli değil, ameliyattır'' dedi.

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Emine Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir annenin kalbinde atan yeni bir hayatın sesinin dünyanın en derin ve kadim melodisi olduğunu belirterek, ''Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor" demişti.

Konuya ilişkin “Normal Doğum Eylem Planı” başlığı altında toplantıya da katılım sağlayan Emine Erdoğan'ın açıklalarından sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da normal doğum teşviki için açıklamalar geldi.

Bakan Memişoğlu ''Dün Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Normal Doğum Eylem Planımızı ilan ettik. Adana da burada ödül aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Malum, sezaryen, bir doğum şekli değil, ameliyattır. O nedenle biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık." dedi.

Memişoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: 

''Çünkü hem doğurganlık oranlarımız düşmekte hem de gereksiz fizyolojik olan bir eylemi maalesef ameliyatla fizyolojik olmayan, doğal olmayan yöntemlerle fazla miktarda gerçekleştirmeye başladık. O nedenle hem anne adaylarımızın hem hekim arkadaşlarımızın bu konuda bizi desteklemelerini bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. '''

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