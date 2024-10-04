THY, iki kıtadan Türkiye'ye getirilecek turist hedefini açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "THY olarak bizim özellikle Asya ve Amerika kıtasından 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir hedefimiz var. Turizm Bakanlığı ile buna çalışıyoruz." dedi.

Abone ol

THY'nin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıkan şehirlerini dünyaya tanıtmak ve çeşitli ülkelerden turistlerin ziyaret etmelerini sağlamak için başlattığı Türkiye Tanıtım Etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Elazığ'a geldi.

Buradaki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolat, THY yönetimi olarak Elazığ'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış Elazığ'ın kültürel, doğal ve gastronomik anlamda eşsiz şehirlerden biri olduğunu belirten Bolat, "Bu kadim şehrimiz dünyada yeteri kadar tanınmıyor. UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'nde olan Harput'un bundan sonra Kalıcı Miras Listesi'ne alınması hususunda çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Bolat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde olan Kürsübaşı Sohbetleri'ni tanıma fırsatı bulduğunu, somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel mirasların da son derece önemli olduğunu, ancak fazla bilinmediğini dile getirdi.

THY'nin 94 bin çalışanı olduğunu ve bu çalışanların bazı haklara sahip olduğunu anımsatan Bolat, "Elazığ şu ana kadar kaç kişinin aklındaydı bilmiyorum ama bundan sonra 94 bin çalışanımızın en kısa zamanda gelip ziyaret etmek isteyeceği bir yer olarak da tanıtacağız." diye konuştu.

"THY'nin gelecek senelerde Türk ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek"

THY'nin yurt içi uçuşları, yolcu ve uçuş noktalarındaki gelişimi, sürdürülebilir büyüme politikası, Türkiye ekonomisine katkıları ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler veren Bolat, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın havacılıkla ilgili vizyonu ve THY çalışanlarının stratejik ve taktiksel aksiyonlarıyla birlikte bugün THY'nin 470'e yakın uçağı var. 10 milyon yolcu taşırken bugün 90 milyona yakın yolcu taşıyor. THY'nin gelecek senelerde Türk ekonomisine katkısı büyüyerek devam edecek. 10 yıl sonra geleceğimiz rakam 144 milyar. 2023'ten 2033'e kadar her yıl katkıyı topladığımızda 1,1 trilyon ediyor. Bugünkü Türkiye'nin ekonomik gücü. THY ve iştirakleri 10 yılda yaptığı katkıyla bir Türkiye ekonomisini sağlamış olacak. Dünyanın 340 noktasına uçuyoruz, gelecek 10 yılda 50 nokta daha oluşturarak 500'e yakın nokta oluşturacağız. Aynı zamanda kargo şirketimiz var, Turkish Cargo, taşıyacağı toplam kargo 4 milyon ton olacak."

"Günde 3 seferle İstanbul Havalimanı'ndan Elazığ'ı dünyaya bağlayacağız"

Anadolu'nun en önemli özelliğinin medeniyetlerin beşiği olmasına dikkati çeken Bolat, Şanlıurfa'da Kasım'ın ilk haftası dünyanın ilk neolitik kongresinin yapılacağını, dünyanın çeşitli ülkelerinden 600'e yakın bilim insanının buraya geleceğini söyledi.

Bolat, kongreye geleceklerin bölgenin diğer şehirlerine getirilmesi hususunda gerekirse özel uçak seferleri de koyarak destek vereceklerini dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nın artık dünyanın en önemli bağlantı merkezi haline geldiğini belirten Bolat, "İstanbul'dan gelip geçenlere diyoruz ki 'Bak, uğramadığın bu topraklar aslında senin de dahil olduğun medeniyetin çıktığı yer.' Dünyanın neresinde olursak olalım orada bir medeniyet var ama bütün medeniyetlerin doğduğu yer Anadolu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. THY olarak bizim özellikle Asya ve Amerika kıtasından 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir hedefimiz var. Turizm Bakanlığı ile buna çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Elazığ'ın kış tarifesinde günde 2 olan sefer sayısının 3'e, yaz tarifesinde ise 17 olan sefer sayısını 21'e çıkaracaklarını belirterek, "Günde 3 seferle İstanbul Havalimanı'ndan Elazığ'ı dünyaya bağlayacağız. AJet Sabiha'dan 1 tane seferi var günde, bu devam edecek. Böylece İstanbul'dan Elazığ'a gelmek isteyen vatandaşlarımız günde 4 alternatifle Elazığ'a gelebilecek. Ankara'dan AJet günde 2 sefer yapıyor, bu devam edecek." dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ'ın kadim medeniyetler içerisinde gastronomisiyle ve tarihiyle çok önemli bir yer tuttuğunu, ulaşım noktalarının kesişiminde bulunmasıyla önem taşıdığını, bu anlamda kendilerinin de Elazığ'ı gastronomisiyle, turizmiyle ve tarihiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtma hedefi doğrultusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Toplantı, Vali Hatipoğlu'nun Bolat'a plaket takdim etmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yöneticiler ile il prokolünden yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Bolat ve beraberindekiler daha sonra Harput Kalesi'ni ve antik kenti gezdi.