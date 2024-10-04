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Lübnan-Suriye sınırını bombalayan İsrail ordusu sebebini açıkladı

Lübnan-Suriye sınırını bombalayan İsrail ordusu sebebini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında yer aldığını iddia ettiği "3,5 kilometre uzunluğundaki bir tüneli" vurduğunu öne sürdü.

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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünel olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün düzenlediği hava saldırısıyla söz konusu tüneli bombaladığı aktarıldı.

Söz konusu tünelin Suriye'den Lübnan'da Hizbullah'a "silah transferi için kullanıldığı" iddia edildi.

İsrail, son günlerde Hizbullah'a silah transferi yapıldığı iddiasıyla Suriye-Lübnan sınırındaki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

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