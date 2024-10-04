Murat Kurum Adıyamanlı esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Kurum'un bugünkü adresi Adıyaman oldu. Esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşların isteklerini tek tek dinledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum programları kapsamında Adıyaman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Halk ile bir araya geçen Kurum, esnafı bir bir ziyaret edip isteklerini dinledi. Esnafla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Kurum, bugün Adıyaman'da bir takım ziyaretler de gerçekleştirecek.