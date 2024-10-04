BIST 8.871
DOLAR 34,25
EURO 37,83
ALTIN 2.928,33
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum Adıyamanlı esnafı ziyaret etti

Murat Kurum Adıyamanlı esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Kurum'un bugünkü adresi Adıyaman oldu. Esnafı ziyaret eden Kurum, vatandaşların isteklerini tek tek dinledi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum  programları kapsamında Adıyaman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Halk ile bir araya geçen Kurum, esnafı bir bir ziyaret edip isteklerini dinledi. Esnafla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Kurum, bugün Adıyaman'da bir takım ziyaretler de gerçekleştirecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı
Alanya'da dehşet! Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü eşini ağır yaraladı
A Milli Takım’ın Karadağ ve İzlanda maçı aday kadrosu açıklandı!
A Milli Takım’ın Karadağ ve İzlanda maçı aday kadrosu açıklandı!
3 yaşında öldürülen Müslüme'nin mezarını gören şok oldu! Bunu nasıl yaptınız!
3 yaşında öldürülen Müslüme'nin mezarını gören şok oldu! Bunu nasıl yaptınız!
Spiegel dergisine göre Avrupa'nın en kötü havalimanı
Spiegel dergisine göre Avrupa'nın en kötü havalimanı
WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek
WhatsApp'ta dev yenilik: Artık 'gizlice' kullanılabilecek
MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek
MEB duyurdu: Öğrenciler 8 Kasım'da ara tatile girecek
6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar
6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar
Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü
Bebek katili İsrail uçakları Gazze'de evi bombaladı çok sayıda sivil öldü
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor