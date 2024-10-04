Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası! 78 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Kivu Gölü'nde 278 yolcusu bulunan teknenin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Yerel basında resmi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden ve 278 yolcusu olan tekne alabora oldu.

Teknenin Kivu Gölü'nde alabora olması sonucunda 78 kişi yaşamını yitirdi.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşıyan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

KDC'nin başkenti Kinşasa'da Haziran 2024’deki tekne kazasında 80 kişi hayatını kaybetmişti.