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A Milli Takım’ın Karadağ ve İzlanda maçı aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım’ın Karadağ ve İzlanda maçı aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Atakan Karazor ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

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27 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da dört yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak Ay-Yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Millî Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmî antrenmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu stadyumda saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye - Karadağ müsabakası, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

A Millî Takımımız, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek. Keflavík Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavík'e geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45) Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 18.00'de (TSİ 21.00) yapacak.

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda - Türkiye mücadelesi, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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