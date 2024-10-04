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3 yaşında öldürülen Müslüme'nin mezarını gören şok oldu! Bunu nasıl yaptınız!

3 yaşında öldürülen Müslüme'nin mezarını gören şok oldu! Bunu nasıl yaptınız!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili ortaya çıkan yeni gelişme şaşkına çevirdi. Büyükbabasının 45 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke ederken; küçük Yağal'ın mezarı yıllar sonra kimliği belirsiz şahıslarca parçalandı.

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu küçük Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili açılan davada büyükbaba H. Yağal H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmiş; sonrasında da H. Yağal'a toplam hapis cezası 45 yıl 12 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar vermişti.

Küçük Müslüme Yağal, yıllar sonra bu kez mezarındaki görüntüyle gündem oldu. 3 yaşında öldürülen Yağal’ın mezarı, kimliği belirsiz şahıslarca parçalandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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