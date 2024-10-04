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6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar

6 milyonluk vurgun yapan 3 kardeş yakalandı! 12 müşteriyi böyle dolandırdılar

Bursa'da cep telefonu satın almaya gelen 12 müşteriyi internet bankacılığı üzerinden yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 kardeş, Isparta'da gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, cep telefonu bayisi işleten kardeşler A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K'nin (29), telefon satın almak isteyen bazı müşteriler için kredi çekme vaadiyle internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına para aktardıklarını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Isparta'da gözaltına alınan zanlıların saklandığı evde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, pos cihazı, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İnternet bankacılığını kullanarak 12 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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