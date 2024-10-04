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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

KPSS sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

KPSS ortaöğretim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

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