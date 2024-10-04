KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

KPSS sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı.Abone ol
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
KPSS ortaöğretim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.