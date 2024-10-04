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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanamadı! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kazanamadı! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta maçları heyecanı sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sahne aldığı gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca Başakşehir de geçtiğimiz gün Konferans Ligi'nde oynadığı maçta Rapid Wien'e 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.

Ülke puanı sıralaması

(1. SIRA) İNGİLTERE: 92,160

(2. SIRA) İTALYA: 81,231

(3. SIRA) İSPANYA: 75,703

(4. SIRA) ALMANYA: 74,035

(5. SIRA) FRANSA: 61,379

(6. SIRA) HOLLANDA: 56,566

(7. SIRA) PORTEKİZ: 52,616

(8. SIRA) BELÇİKA: 46,000

(9. SIRA) ÇEKYA: 40,450

(10. SIRA) TÜRKİYE: 37,300

(11. SIRA) NORVEÇ: 32.250

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