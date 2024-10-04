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İsrail basını yeni hedefi açıkladı! Hedef Hizbullah yöneticileri

İsrail basını yeni hedefi açıkladı! Hedef Hizbullah yöneticileri

İsrail basınında yer alan iddialarda, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, bir kez daha üst düzey Hizbullah yöneticilerini hedef aldığı bildirildi. Saldırının hedefinin Safiyuddin olduğu iddia edildi.

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İsrail ordusunun, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı üst düzey Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının hedefinin Safiyuddin olduğu iddia edildi.

Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, bir kez daha üst düzey Hizbullah yöneticilerini hedef aldığı bildirildi. İsrail basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya’daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi. Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi. Safiyuddin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 10 yıldan uzun bir süre önce Irak'ta DAEŞ tarafından kaçırılan ve Gazze Şeridi’nde tutulan 21 yaşındaki Ezidi bir kadının kurtarıldığı bildirildi.

ABD ve Ürdün dahil farklı devletlerin desteğiyle “karmaşık” bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtilirken, Fawzia Amin Sido adlı kadının fiziksel olarak iyi durumda olduğu kaydedildi.

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