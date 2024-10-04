BIST 8.898
DOLAR 34,22
EURO 37,81
ALTIN 2.922,24
HABER /  SPOR

Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklama: Biri bunu açıklasın

Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklama: Biri bunu açıklasın

Beşiktaş'ın Frankfurt'a 3-1 kaybettiği maç sonrası Giovanni van Bronckhorst, iyi oynadıklarını ve mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Bronckhorst ayrıca taraftarların maçın sonlarına doğru bazı futbolcuları ıslıkla protesto etmelerine anlam veremediğini belirtti.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Frankfurt'a 3-1 kaybetti.

Maçın ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. 

İşte Bronckhorst'un sözleri:

Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz.

Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. İlk yarı, en iyi oyunumuzda. Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti.

İlgili Haberler
Beşiktaş Avrupa'da yine kayıp!
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı
Okan Buruk: Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı
Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 puanla döndü
Fenerbahçe, Hollanda'dan 1 puanla döndü
Joe Biden İsrail'in İran petrol tesislerine olası saldırısına ilişkin konuştu
Joe Biden İsrail'in İran petrol tesislerine olası saldırısına ilişkin konuştu
Hadi Özışık'tan bomba kulis! AK Parti ve Gelecek Partisi birleşiyor mu?
Hadi Özışık'tan bomba kulis! AK Parti ve Gelecek Partisi birleşiyor mu?
Bakan Yerlikaya: Türk devletleri olarak dayanışmamızı güçlendirmeliyiz
Bakan Yerlikaya: Türk devletleri olarak dayanışmamızı güçlendirmeliyiz
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etti
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yılın kalanında istikrarlı olarak gerileyecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yılın kalanında istikrarlı olarak gerileyecek
Beşiktaş Avrupa'da yine kayıp!
Beşiktaş Avrupa'da yine kayıp!
Galatasaray skoru koruyamadı: 2-2
Galatasaray skoru koruyamadı: 2-2
İstanbul'un Tuzla ilçesinde polise silahlı saldırı! Saldırgan öldürüldü
İstanbul'un Tuzla ilçesinde polise silahlı saldırı! Saldırgan öldürüldü
PFDK, Okan Buruk'un cezasını açıkladı
PFDK, Okan Buruk'un cezasını açıkladı
Devlet Bahçeli'den 'DEM Parti' açıklaması: Beni harekete geçiren...
Devlet Bahçeli'den 'DEM Parti' açıklaması: Beni harekete geçiren...