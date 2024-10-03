Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etti

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın ölümüne ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. "Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti, ABD ve İsrail bunu biliyordu" dedi. Buhabib'in sözleri, katil İsrail'in barışı engellediği tezini bir kez daha destekledi.

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Buhabib, Nasrallah'ın öldürülmesi ve ateşkes görüşmelerine ilişkin "Amanpour and Company" programında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı 21 günlük ateşkes çağrısının kabul edildiğinin söylendiğini aktararak, ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın Lübnan'a giderek ateşkes müzakerelerinde bulunmuş olması gerektiğini ifade etti.

"Nasrallah ve Netanyahu ateşkesi kabul etmişti"

Hizbullah ile bu konuda görüştüklerini anlatan Buhabib, Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesin kabul edilip edilmediğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Nasrallah, (ateşkesi) kabul etmişti, evet. Biz tamamen ateşkesi kabul etmiştik, Hizbullah'la görüşmüştük. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'la (konuyu) görüşmüştü. Amerikalıları ve Fransızları, olanlar konusunda bilgilendirmiştik. Onlar da bize Netanyahu'nun iki lider (Biden ve Macron) tarafından hazırlanan açıklamayı kabul ettiğini söylemişti."

"Yardım alıp alamayacağımızdan emin değiliz"

Buhabib, ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Başka seçeneğimiz yok. Yardım alıp alamayacağımızdan emin değiliz. Ama ABD ateşkes kararı için çok önemli, hayati bir konuma sahip." dedi.

İran'ın İsrail'e 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısı öncesi konuşan Buhabib, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair istihbarata ilişkin soruya, "ABD'yi içine çekecek bölgesel bir savaşa karşı her zaman uyarıldık ve İsrail'in saldırılarının buna neden olacağını düşündük. Şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Mesele şu ki bunu doğrudan İranlılardan duymadık ama bugün haberlerde İran'ın İsrail'e balistik füze atacağını söylediğinizi duyduk." yanıtını verdi.

"Korkarım ki ABD İsrail'e yardım edecek"

Buhabib, Netanyahu'nun kara ve hava saldırılarında istediği dinamiği yaratmayı başardığına değinerek, ABD ve Fransa'nın bölgede ateşkese ilişkin açıklamalarının ardından Netanyahu'nun sessiz kaldığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın vurulması emrini verdiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Buhabib, "Korkarım ki ABD İsrail'e yardım edecek. Bunu birçok kez söyledi. Gerçekten ne olacağını Allah bilir. Ne olacağını bilmiyorum, korktuğumuz şey de bu." dedi.