Devlet Bahçeli'den 'DEM Parti' açıklaması: Beni harekete geçiren...

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Partili yöneticilerin elini sıkmasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, konuyla ilgili olarak gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır" dedi.

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TBMM 28'inci dönem, 3'üncü yasama yılı açılış töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

BAHÇELİ, DEM PARTİLİLERLE EL SIKIŞTI

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkışması çok konuşuldu.

ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Bugün Bahçeli ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kübra Par ile tv100'e konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİ HAREKETE GEÇİREN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASIDIR"

Bahçeli, Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dedi.

Bahçeli, Erdoğan'ın Meclis açılışındaki "iktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir." şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

"YENİ DÖNEME GİRİYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.