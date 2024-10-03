Özgür Özel'den Netanyahu'ya sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin güvenlik meselesiyle ilgili bilgi istiyoruz. İsrail meselesinde varsa tehdit bilmek istiyoruz. İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez, o Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız" dedi.

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Gazze'ye ölüm yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak için Lübnan'a saldırdı..

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sürdürürken, İran ise daha fazla sessiz kalamadı..

İran, İsrail'e yaklaşık 500 füze ateşledi..

Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası TBMM yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Anadolu hayaline değinmiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuyla ilgili bilgi istedi.

"İSRAİL'İN GÜCÜ TÜRKİYE'YE YETMEZ, NETANYAHU'NUN ALNINI KARIŞLARIZ"

Antalya'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in gücünün Türkiye'ye yetmeyeceğini belirterek Netanyahu'ya sert çıktı:

Türkiye'nin güvenlik meselesiyle ilgili bilgi istiyoruz. İsrail meselesinde varsa tehdit bilmek istiyoruz. İsrail'in gücü Türkiye’ye yetmez, o Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız; ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz.