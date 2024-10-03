BIST 8.895
DOLAR 34,16
EURO 37,76
ALTIN 2.911,27
HABER /  GÜNCEL

Meclis Başkanı Kurtulmuş: İsrail konusunda oturum yapılabilir

Meclis Başkanı Kurtulmuş: İsrail konusunda oturum yapılabilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir"

Abone ol

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in hedefinde Türkiye de var.” uyarısı siyasetin gündeminde… Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” demişti.

Son olarak tartışmalara ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Kapalı oturum olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Yeni yayın döneminde yeni güzellikler! Sesimizin daha çok çıkması için yapılacak tek şey!
Yeni yayın döneminde yeni güzellikler! Sesimizin daha çok çıkması için yapılacak tek şey!
İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı
İngiliz polisi Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün çantasından para dolu zarflar çaldı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 12 yeni iç hat müjdesi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan 12 yeni iç hat müjdesi
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesi
Türkiye'nin 'havadaki gözüne' güç katacak! "ALP 100-G", TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Türkiye'nin 'havadaki gözüne' güç katacak! "ALP 100-G", TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'le görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'le görüştü
İyi Parti'de rüzgar durulmuyor! Bir toplu istifa daha
İyi Parti'de rüzgar durulmuyor! Bir toplu istifa daha
Ekrem İmamoğlu ahmak davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe verdi
Ekrem İmamoğlu ahmak davasıyla ilgili mahkemeye dilekçe verdi
Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak