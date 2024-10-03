Meclis Başkanı Kurtulmuş: İsrail konusunda oturum yapılabilir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir"

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İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in hedefinde Türkiye de var.” uyarısı siyasetin gündeminde… Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek.” demişti.

Son olarak tartışmalara ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Kapalı oturum olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir." dedi.