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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz zirve! Masada hangi konular vardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. Öte yandan Bahçeli'nin Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmediği tespih dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, terörle mücadeleden Orta Doğu'daki gerilime kadar birçok konu ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin de günlük programında yer almayan zirve Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

9. yargı paketine kadar birçok konu masaya yatırıldı

Bu yıl 26. kez bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, ekonomiden Orta Doğu'ya, terörle mücadeleden Meclisteki  9. yargı paketine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

 MHP liderinin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonundaki "Yeni dönem" sözlerinin ardından gerçekleşmiş olması da dikkat çekiyor.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirveden ilk görüntüler geldi. Bahçeli'nin konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden kareler paylaşıldı.

Görüşmede dikkat çeken anlar 

Erdoğan'ı kapıda bekleyen Devlet Bahçeli'nin Zaza tesbihi kullandığı görüldü. Bu tesbihin en büyük özelliği sallamaya müsait olması ve 14 taştan oluşması. Görüşme öncesindeki bu tesbih detayı sosyal medyanın gündemine düştü.

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