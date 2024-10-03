L'Oreal Türkiye'de üst düzey atama

L'Oreal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü genel müdürlüğü görevine Özgür Karakaş getirildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra birçok uluslararası şirkette görevler üstlenen Karakaş, 22 yıllık deneyime sahip.

Kariyerine uluslararası bir şirketin satış alanında başlayan Karakaş, bu şirketteki 17 yıllık deneyiminde pazarlama, kategori gelişimi, kanal gelişimi, bölge satış müdürlüğü gibi rollerde görev aldı.

Aynı şirketin yurtdışı biriminde Avrupa Bölgesi Sürekli İş Mükemmellik Lideri görevini de üstlenen Karakaş, 2015'te Türkiye’ye dönerek, sırasıyla Türkiye'de İş Mükemmellik Direktörü, Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürü görevlerini üstlendi.

2020'de ise bir başka uluslararası şirkete geçen Karakaş, bu şirketin Türkiye yapılanmasının kurulmasına liderlik etti.

Karakaş, farklı rollerde edindiği bilgi birikimi ve büyük ekiplere liderlik etme deneyimi ile şirketin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.