Mezarı açılıyor Cem Garipoğlu düğümü bugün çözülüyor!

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 10 Ekim 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor.

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Mezar etrafında polis ekiplerinin demir bariyerler konulduğu görülürken; mezarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Türkiye Münevver Karabulut cinayetini üzerinden yıllar geçse de hala dün gibi hatırlarken, yıllardır akıllarda soru işareti olarak kalan "Cem Garipoğlu öldü mü?" sorusu yanıt buluyor. 2009 yılında Karabulut'u Bahçeşehir'deki villalarında vahşice katleden Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.

Karabulut ailesi ’Fethi Kabir İşlemi’ için başvurmuştu

Karabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.

Güvenlik önlemleri

Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konulurken, alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.

Cem Garipoğlu öldü mü?

Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği öne sürülüyor.

Münevver Karabulut cinayeti ve Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili sırlar henüz netlik kazanmadı.