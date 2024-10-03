Serhat Akın: Kurşun yalnızca bana değil, Türk futboluna da atıldı

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, kendisine düzenlenen silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın Türk futboluna yönelik bir darbe olduğunu ve en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına inandığını belirtti.

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı hakkında konuştu. Akın, "İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığa kavuşacaktır. Bundan şüphem yok," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, ilk kez konuştu. Serhat Akın, hasta yatağında çektiği video ile kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Akın, silahlı saldırının ardından yaşadığı zorlu süreçle ilgili açıklama yaptı. Akın, destek verenlere teşekkür etti ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Serhat Akın, video kaydında, "Artık beşinci altıncı gün. Günleri sayamadım bile. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz," dedi. Hayatta olduğuna dair kısa bir video çekme ihtiyacı hissettiğini belirten Akın, "Bu süreçte sevginizi benden esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten normalde iyi konuşan birisiyim ama kelimeleri seçemediğim bir süreçten geçiyorum," ifadelerini kullandı. Yaşadığı zorluğa rağmen, destek ve sevgi hissetmenin değerini vurguladı.

Akın, destek veren isimleri sıralarken, "Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm ekibine, Sayın Valimiz Davut Gül'e, tüm ilçe belediye başkanlarına, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, tüm polis teşkilatına, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum," dedi. İlk günden itibaren yanında olan eski takım arkadaşları ve spor camiasından destek veren isimleri anarak, "Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Hasan Şaş gibi isimler yanımdaydı," diye ekledi. Akın, yaşadığı zorlu süreçte moral kaynağı olan bu desteklerin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Yaşadığı süreçte birçok kişinin kendisini ziyaret ettiğini belirten Akın, "Böyle günlerde insan gerçek dostlarını görebiliyor," diyerek ziyaret edenlerden bahsetti.

"Sayın Mehmet Aydınlar, efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Şevket Yılmaz gibi isimler destekleriyle yanımda oldular," dedi.

Akın, destekleri için tüm spor camiasına ve özellikle eski takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Akın, saldırının sadece kendisine değil, Türk futboluna atılan bir kurşun olduğunu ifade ederek, "Sonuçta ben orada üç kurşun yemişim. Yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum," dedi. Olayın ardından yaşadığı duygusal yük ve kaygılarının yanı sıra, destek ve dayanışma hissetmenin kendisine güç verdiğini vurguladı. "Bu saldırı sadece benim için değil, Türk spor camiası için de bir darbe," ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası yaşanan üzücü olayları dile getirirken, "Demek ki böyle bir şeymiş bu. Dimdik ayakta durdum. Bundan da kendim de tabii ki gurur duyuyorum," dedi. Gelecek için umutlu olduğunu belirten Akın, "İnşallah bu süreçten daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarımın üzerine basacağımın hissini veriyor bana," ifadelerini kullandı.

Akın, yaşadığı bu zorlu süreçte kendisine destek verenlere son kez teşekkür ederek, "Herkes hakkını helal etsin. Gerçekten zor bir süreç. İnşallah bu düğüm de açılacak. Sizleri çok seviyorum," diyerek sözlerini tamamladı. "Eğer unuttuğum isim varsa da hakkını helal etsin. Onları da ileriki şeylerde muhakkak söylerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz," diyerek sözlerini tamamladı.