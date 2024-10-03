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HSK Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçti! Karar Resmi Gazete'de

HSK Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye seçti! Karar Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'da boş bulunan 8, Danıştay'da ise 3 koltuk için yeni üyeleri seçti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yargıtay ve Danıştay'da görev yapacak olan 11 yeni üye Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tarafından seçildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken Yargıtay'ın yeni üyeleri olan isimler şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,
İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper,
İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu,
İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak,
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan.

Danıştay'ın yeni üyeleri ise şöyle:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,
Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz Aydemir

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekili ve hakimlerin yerine HSK daha sonra atama yapacak.

HSK
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