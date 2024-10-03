TFF hakemi Cihan Aydın'ın FIFA kokartı iptal edildi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla tartışma yaratan hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartının elinden alındığı iddia edildi. Fenerbahçe, Aydın'ı TFF'ye şikayet etmişti.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın verdiği kararlar tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçtaki hakem hatalarına ilişkin bir video hazırladıklarını ve TFF'ye başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı tepki gösterdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!" ifadelerini kullanmıştı.

"Hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak"

Basın toplantısında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın'ın MHK'de bir toplantıya Galatasaraylı bir nick ile katılmasının hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı "Hakem Cihan Aydın bir toplantıya kızının nicki ile katılıyor. Evladımızın 'En büyük Galatasaraylı Mira' nicki ile giriyor. Buradan sonrasını ben konuşmayacağım artık! Bu sezon içinde çok büyük skandal gibi gelmiyor! Daha büyük skandallar yaşadık! Kızı Galatasaraylı, hakem de Galatasaraylı olursa ne olacak." açıklamasını yapmıştı.

FIFA kokartı alındı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alındı.

Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.

Cihan Aydın kimdir?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992'de Bursa'da doğdu. Türk futbol hakemi olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır. Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Aydın, 2022 yılında Süper Lig'deki ilk maçını yöneterek üst seviyede görev almaya başlamıştır.