Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Yine attı

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Milli futbolcumuz, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Abone ol
Kerem Aktürkoğlu Sampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Atletico Madrid'i ağırladı maçta skoru 1-0'a getiren golü attı.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla gollerine devam ediyor. Aktürkoğlu, Benfica'nın Atletico Madrid'i ağırladığı maçta 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.