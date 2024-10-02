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Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Yine attı

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Yine attı

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Milli futbolcumuz, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Kerem Aktürkoğlu Sampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Atletico Madrid'i ağırladı maçta skoru 1-0'a getiren golü attı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla gollerine devam ediyor. Aktürkoğlu, Benfica'nın Atletico Madrid'i ağırladığı maçta 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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