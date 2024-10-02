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İsrail'den bir saldırı da Şam'a! Ölü ve yaralılar var...

İsrail'den bir saldırı da Şam'a! Ölü ve yaralılar var...

İsrail'in, Suriye'nin Şam kentindeki Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı iddia edildi. İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede maddi hasar oluştu.

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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