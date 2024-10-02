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Guterres: Orta Doğu'daki çatışmalar cehenneme dönüşüyor

Guterres: Orta Doğu'daki çatışmalar cehenneme dönüşüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan’daki çatışmaların derinleştiğini ve Orta Doğu’da artan gerilimin cehenneme dönüştüğünü vurguladı. İsrail’in ateşkes önerilerini reddettiğini belirten Guterres, bölgede sivillerin ağır bedeller ödediğini ve kapsamlı savaşın önlenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda konuştu.

İsrail'in kendisini "istenmeyen adam" ilan etmesi hakkında yorum yapmayan Guterres, geçen hafta BMGK'yi bilgilendirdiğinden beri Lübnan'da durumun alarm verici düzeyde kötüleştiğine dikkati çekti.

Guterres, Mavi Hat'ta yıllardır gerginliğin sürdüğünü ancak geçen sene ekimden beri çatışmanın yoğunluğu ve derinliğinin arttığını dile getirdi. Halihazırda gerginliğin "dramatik" bir şekilde arttığının altını çizen Guterres, "Artış o kadar dramatik ki insan BMGK'nin 1701 sayılı kararından geriye ne kaldığını sorgulamadan edemiyor." dedi.

İsrail, Lübnan'da ateşkesi reddetti

Guterres, İsrail'in Beyrut dahil Lübnan genelinde hava saldırıları düzenlediğini anımsatarak, ABD ve Fransa'nın ateşkes önerisi sunduğunu ancak bunun İsrail tarafından reddedildiğini belirtti. Aksine, İsrail'in saldırılarını artırdığını kaydeden Guterres, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın güneyine "kısıtlı" olarak tanımladığı kara saldırısı başlattığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri, "Geçen ekimden bu yana Lübnan'da 1700 kişi öldürüldü. Bunların 100'ü çocuk, 194'ü ise kadın." diye konuştu.

Lübnan'da yaklaşık 346 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Guterres, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırılarının da sürdüğünü, bu bağlamda 49 kişinin öldüğünü bildirdi.

Guterres, Lübnan'da kapsamlı savaşın engellenmesinin şart olduğunu, bunun çok derin ve yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Sivillerin ağır bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Guterres, bunu şiddetle kınadığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri, nisan ayında İran saldırısını kınadığı gibi dün de aynı şekilde İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadığını hatırlatarak, "Yaptığım açıklamanın bağlamı göz önünde bulundurulduğuna bunun çok açık olması gerekir." ifadesini kullandı.

İsrail'in geçen ekim ayından bu yana Gazze'de neden olduğu yıkımın daha önce benzeri görülmemiş düzeyde olduğuna tekrar dikkati çeken Guterres, artık Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu yineledi.

"Ateşler cehenneme dönüşüyor"

BM Genel Sekreteri, aynı zamanda Lübnan'da da çatışmaların sonlanması ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor." uyarısında bulundu.

"Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı." diyen Guterres, her bir gerginliğin diğerine zemin hazırladığını kaydetti.

Guterres, zamanın daraldığı konusunda uluslararası toplumu uyardı.

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