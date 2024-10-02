Ağrı'da araç kazasında bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında bir askerimiz şehit oldu. Konuyla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajında, şehit Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.