Almanya'dan vatandaşlarına çağrı: O ülkeyi terk edin

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi ve İran'a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran gerilimine ilişkin seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, İsrail'in, İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına yanıt olarak İran petrol platformlarına ve nükleer tesislerine saldırı planladığı belirtilerek, İran'daki vatandaşların ülkeyi terk etmesi ve İran'a seyahat planlayanların da vazgeçmesi istendi.

Bölge genelinde durumun gergin ve değişken olduğu belirtilen uyarıda, "1 Ekim 2024'te İran güçleri İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail silahlı kuvvetlerinden bir karşı yanıt bekleniyor. İran topraklarına yönelik saldırılar göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.