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İsrail'de TRT Haber yayınına müdahale! Fahrettin Altun'dan tepki: İsrail ne yaparsa yapsın, gazeteciler hep var olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'de, TRT Haber ekibinin canlı yayınına müdahale edilmesine ilişkin, "Katil İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze ve Lübnan'dan iletişim koridorunu açık tutacak gazeteciler hep var olacak." ifadesini kullandı.

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İsrailli işgalciler, Tel Aviv'de canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve kameraman Ömer Awwad'ın çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

TRT ekibi akredite gazeteci olduklarını defalarca söylemesine rağmen işgalciler üst üste tacizde bulundu.

Diğer gazetecilere müdahale etmeyen işgalci, Mücahit Aydemir'e "Türkiye'ye git" sözleriyle baskı yaptı. Kameranın önüne geçen işgalci, hakaretlerde bulundu. Bir süre sonra olay yerine gelen İsrail polisi de yayını kestirdi.

Fahrettin Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber ekibinin canlı yayınına müdahale edilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze ve Lübnan'daki katliamı dünyaya anlatan gazetecilerin sadece İsrail güvenlik güçlerinin değil, sivil görünümlü İsrailli işgalcilerin de hedefinde olduğunu belirtti.

İsrailli bir işgalcinin canlı yayında TRT Haber ekibini taciz edip, yayını durdurmaya çalışmasının bu tehdidin son örneği olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin de provokatörü değil TRT çalışanlarını gözaltına alıp soruşturma başlatması İsrail'in topyekun bir cinnet yaşadığını bir kez daha gösterdi. Katil İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze ve Lübnan'dan iletişim koridorunu açık tutacak gazeteciler hep var olacak.

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