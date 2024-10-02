Orta Doğu'nun en güçlü orduları listelendi! Türkiye, Lübnan, İsrail, İran kaçıncı sırada?

ABD merkezli askeri güç değerlendirme kuruluşu Global Firepower, Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin askeri kapasitelerini karşılaştıran en güncel listesini yayımladı. Bu listede, aktif personel sayısı ve sahadaki hareketlilik gibi çok sayıda kritere göre değerlendirme yapıldı. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...