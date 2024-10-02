Orta Doğu'nun en güçlü orduları listelendi! Türkiye, Lübnan, İsrail, İran kaçıncı sırada?
ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeler sıralandı.
Orta Doğu'da yaşanan son dönemdeki gerginlikler, özellikle İran'ın işgalci İsrail'e yönelik balistik füze saldırısıyla birlikte yeni bir boyut kazandı. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri güç dengesini yeniden gündeme getirerek, 2024 yılının son çeyreğinde Orta Doğu'nun en güçlü ordularına yönelik dikkatleri bir kez daha topladı.
ABD merkezli askeri güç değerlendirme kuruluşu Global Firepower, Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin askeri kapasitelerini karşılaştıran en güncel listesini yayımladı. Bu listede, aktif personel sayısı ve sahadaki hareketlilik gibi çok sayıda kritere göre değerlendirme yapıldı. İşte Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...