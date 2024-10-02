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Emekli astsubaylardan "tazminat" eylemi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emekli astsubaylardan "tazminat" eylemi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, tazminat hakkı için Milli Savunma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

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"Tazminat hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan dernek üyeleri, sloganlar atarak Milli Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, astsubaylık mesleğinin zorluklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan astsubayların Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu anımsatan Dürgen, "TEMAD olarak sadece emekli astsubaylarımızın hakkını istiyoruz, insanca yaşamak için, onur mücadelemiz için, haklarımızı istiyoruz." dedi.

Dürgen, "astsubayları hakir gören zihniyeti" asla kabul etmediklerini ifade ederek, "Bundan sonra bizler için olmazsa olmazımız tazminat hakkımız. Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, hakkımız olanı istiyoruz." diye konuştu.

Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da destek verdi.

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