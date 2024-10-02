Banka duyurdu! Maaşını gönderene promosyon fırsatı

ING Türkiye, maaşını Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile gönderen müşterilerine, Turuncu Ekstra programıyla 2 bin lira nakit promosyon kazanma imkanı sağlayacak.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yeni kampanyasıyla müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. ING Türkiye'nin yeni kampanyasıyla maaşını Turuncu Hesap'a EFT/FAST ile gönderenler, hem Turuncu Hesap'taki günlük yüksek faizle birikimlerini değerlendirebiliyor hem de Turuncu Ekstra programına dahil olarak 2 bin lira nakit promosyon kazanabiliyor.

Ayrıca, maaşlarını ING'ye gönderenler Turuncu Ekstra puanları toplayabiliyor ve böylece para transferi işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor, birikimler günlük faiz kazanarak değerlendirilebiliyor, farklı para birimlerinde hesap açabiliyor. ING Mobil üzerinden kolay bir şekilde Turuncu Hesap açılabiliyor.

Kampanyadan, 31 Ekim'e kadar ING Mobil üzerinden Turuncu Hesap açanlar, Turuncu Ekstra programına kaydolanlar ve başka bir bankadaki kendi adlarına olan hesaplarından Turuncu Hesap'larına 3 ay üst üste olmak üzere Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, ayda tek seferde EFT/ FAST yöntemleriyle 12 bin 500 lira ve üzeri para gönderenler yararlanabiliyor.

30 Eylül itibarıyla Turuncu Hesap'ta bakiyesi bulunmayan ve ilk kez Turuncu Hesap açacak olan müşteriler promosyondan faydalanabilme imkanına sahip olurken, promosyon ödemeleri 10 Ocak 2025'te açık olan vadesiz hesaba yapılacak.