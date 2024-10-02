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AK Parti'de 7 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de 7 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti’de değişim süreci devam ediyor. Son olarak 7 ilçe başkanı görevden alındı.

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Muğla AK Parti yönetiminde geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesinin ardından, 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındı.

Üç ilçe başkanı daha bıraktı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Genel merkez tarafından Bodrum ile Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi. Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği bilgisi edinildi.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

Son olarak Fethiye ve Ortaca ilçe başkanlarının da istifalarını il başkanlığına sundukları öğrenildi.  

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