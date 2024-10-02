İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarda, FETÖ'ye üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen ve halen aktif yapılanma içerisinde yer şüphelilerin, yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.