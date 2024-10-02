BIST 9.351
DOLAR 34,21
EURO 37,93
ALTIN 2.911,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarda, FETÖ'ye üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen ve halen aktif yapılanma içerisinde yer şüphelilerin, yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente deplasmanında
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente deplasmanında
S&P'den İsrail'e kritik uyarı: Kredi notunu düşürdü
S&P'den İsrail'e kritik uyarı: Kredi notunu düşürdü
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde RFS'ye konuk olacak
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde RFS'ye konuk olacak
Depoları doldurmak için acele edin! Benzin ve motorine zam geliyor
Depoları doldurmak için acele edin! Benzin ve motorine zam geliyor
Şimşek: Enflasyonda baz etkisi ötesinde bir düşüş olacak
Şimşek: Enflasyonda baz etkisi ötesinde bir düşüş olacak
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik felç oldu!
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik felç oldu!
2 ayrı suç örgütüne Kuyu-31 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
2 ayrı suç örgütüne Kuyu-31 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce orada saklandı
İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce orada saklandı
İran'ın füze saldırısı! İsrail Başbakanı Netanyahu: Bedelini ödeyecek
İran'ın füze saldırısı! İsrail Başbakanı Netanyahu: Bedelini ödeyecek
Tansiyon yükseliyor! İran'dan İsrail'e gözdağı: Saldırırlarsa tüm altyapıları hedef alınır
Tansiyon yükseliyor! İran'dan İsrail'e gözdağı: Saldırırlarsa tüm altyapıları hedef alınır