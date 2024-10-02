İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor iddiası! Anlaşma yakın...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal için iddialar ortaya atılmaya devam ederken, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin kendisine olan ilgisi sürüyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir Süper Lig ekibinin kendisi ile yakından ilgilendiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı öne sürüldü.

Abone ol

Fenerbahçe’de geride bıraktığımız sezon Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesiyle takımdan gönderilen İsmail Kartal için bir süredir iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

63 yaşındaki teknik adam için Suudi Arabistan iddiaları yazılıp çizilirken, şimdilerde hiç beklenmedik bir Süper Lig ekibi gündemde.

Sözcü'nün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin eski hocası İsmail Kartal’ın geçeceği öne sürüldü.

Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.

Kartal Fenerbahçe'ye rakip olacak

İmzaların atılması halinde İsmail Kartal, yeni takımıyla ligin 13. haftasında sahasında eski takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.