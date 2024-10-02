İran'ın Fettah füzeleri Demir Kubbeyi nasıl aştı? Bu füzeleri ilk kez ateşledi

İran, Orta Doğu'da haftalardır artan şiddet ve gerginliğin ortasındaki son tırmanışta, İsrail'e füze saldırıları düzenleyerek eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıda kullanılan 500'den fazla füzenin arasında hipersonik füze Fettah'ın da yer aldığını açıklayan İran'ın yeni silahının isim babası ülkenin dini lideri Hamaney. İşte, Fettah füzeleri hakkında bilinenler...

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İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendi' ifadeleri yer aldı

İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu. İsrail'in savunma konusunda en büyük güvencesi 'Demir Kubbe'yi nasıl aştığı merak edilen Fettah füzeleri, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.

İran bu füzeleri ilk kez İsrail'e ateşledi

Fettah-1 füzeleri, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı silahlar olarak biliniyor. Saldırıda kullanılan 500 füzenin içinde 2 tane Fettah-1 füzesi yer aldı ve İran bu füzeleri ilk kez İsrail'e ateşledi.

İranlı yetkililer, atmosfer içinde ve uzay sınırında yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Fettah 1 füzesinin durdurabilecek bir hava savunma sisteminin onlarca yıl geliştirilemeyeceğini savunuyor.

Fettah 1 füzesinin, İran'ın nükleer programını sürdürmesi halinde nükleer savaş başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu da iddia ediliyor. İsmi bizzat Ali Hamaney tarafından seçilen Fettah 1, ilk kez 2023 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından tanıtıldı.

Hipersonik füzeler, İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Hürremabad, Arak gibi kentlerinden ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın Orta Doğu'daki muhabirlerine göre Suriye ve Ürdün'den görüldü.



