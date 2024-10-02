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Depoları doldurmak için acele edin! Benzin ve motorine zam geliyor

Depoları doldurmak için acele edin! Benzin ve motorine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam bekleniyor. Tabela değişecek, ne kadar zam gelecek?

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorine zam var mı?

Ntv'de yer alan habere göre benzine 9 kuruş, motorine 1 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar 2 Ekim Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası benzin 42.87 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası motorin 42.68 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası benzin 42.75 TL/LT

İstanbul Anadolu yakası motorin 42.61 TL/LT

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